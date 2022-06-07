Кострома, 7 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы потребовали от властей Сусанинского района обеспечить конезавод «Медведки» землёй. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конезавод в Сусанинском районе Костромской области

Сейчас сельхозпроизводство, зарабатывающее средства от продажи жеребят, сена и проведения экскурсий арендует 200 гектаров площади у пользователя, который «давно не обрабатывает» наделы.

«Если собственник не использует землю, к нему есть рычаги. А у вас в Сусанинском районе это все зарастает борщевиком, который создает угрозу не только для людей, но и ведет к деградации сельхозземель. У вас есть все законные основания давить на такого землепользователя», — обратился к главе Сусанинского района председатель думского комитета по АПК Вадим Курбанов.

«То, что арендатор дает землю на 11 месяцев — это ничто. Предприниматели не будут вкладывать средства в чужую землю. Потому что как только земля будет приносить прибыль, нет гарантий, что старый хозяин не заберет ее обратно. Вопрос по земле очень актуальный. Все программы завязаны на владении землей. Под многие гранты нужна либо ее долгосрочная аренда, либо собственность», — добавил его заместитель Сергей Зудин.

Земля необходима предприятию для заготовки сена и строительства гостевых домов. Депутаты предлагают два пути решения проблемы: изъятие земли из оборота недобросовестного хозяина или бесплатное выделение 200 гектаров на другой территории по закону о «костромском гектаре». Глава района Сергей Давыденко, вступивший в должность в 2020 году, пообещал оказать предпринимателям помощь с оформлением документов и поиском свободных площадей.