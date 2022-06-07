Москва, , 14:37 — REGNUM После реорганизации по схеме, предложенной Минэкономразвития РФ банк будет вправе не раскрывать информацию в публичном пространстве о своей финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, кредитные организации юридически очищают с баланса всю заблокированную санкционную часть, а иностранные клиенты будут требовать свои средства уже не с кредитной организации, а с нового юридического лица, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Отделение Международного банка Санкт-Петербурга

«Всё это позволит банкам продолжать дальше работу без судов и финансового вмешательств со стороны ЦБ РФ, государства, а также снизить нагрузку на капитал и нормативы.

Также в условиях санкций выполнить свои обязательства в результате прямых сделок не всегда удобно и вообще реализуемо, поэтому данный механизм — один из способов приспособиться к новым реалиям.

Конечно, формально все законно, но остается много вопросов. В принципе, такой механизм можно представить как альтернативу докапитализации в форме слияния или присоединения, а также предупреждения банкротства банка.

В связи с этим проработанной нормативно правовой базы под такой механизм сейчас попросту нет, что не мешает доработать её позже.

Первые такие реорганизации скорее всего будут происходить под контролем и помощи государства и ЦБ РФ.

Экономическая ситуация в стране осложнилась, и чтобы продолжать функционировать и идти дальше, иногда необходимо придумывать такие сложные схемы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития вынесло новый законопроект, по которому подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию и очистить свои балансы от замороженных активов из-за ограничений.

Для этого они будут вправе создать отдельное юридическое лицо (но не банк), с целью перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, имущества и обязательств перед иностранными кредиторами.

После этого расчеты по долгам нерезидентов будут исполняться только за счет активов новой компании. При этом стоимость переданных активов и имуществ не может быть меньше переведённых по той же схеме пассивов.

Читайте также: Российским банкам предложат схему избавления от замороженных активов