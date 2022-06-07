Москва, 7 июня 2022, 14:37 — REGNUM После реорганизации по схеме, предложенной Минэкономразвития РФ банк будет вправе не раскрывать информацию в публичном пространстве о своей финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, кредитные организации юридически очищают с баланса всю заблокированную санкционную часть, а иностранные клиенты будут требовать свои средства уже не с кредитной организации, а с нового юридического лица, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития вынесло новый законопроект, по которому подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию и очистить свои балансы от замороженных активов из-за ограничений.
Для этого они будут вправе создать отдельное юридическое лицо (но не банк), с целью перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, имущества и обязательств перед иностранными кредиторами.
После этого расчеты по долгам нерезидентов будут исполняться только за счет активов новой компании. При этом стоимость переданных активов и имуществ не может быть меньше переведённых по той же схеме пассивов.
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