Москва, 7 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Минцифры РФ не поддерживают идею о возможности легализации «пиратского» контента в России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе форума «CNews FORUM Кейсы: опыт IT-лидеров».

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Мы против легализации «пиратства» [ПО]», — сказал Шадаев.

Ранее после введения западных санкций ряд общественных деятелей выступил с инициативой легализации «пиратской» продукции в России.