Вашингтон, 7 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. США по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время. Об этом заявил 6 июня в ходе брифинга глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

Он напомнил, что Вашингтон совместно с союзниками и партнёрами готовятся к всевозможным вариантам развития событий.

Такая реакция последовала после того, как генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Пхеньян может готовиться к проведению ядерного испытания. Он отметил наличие признаков открытия одной из шахт на полигоне Пхунгери, что может указывать на подготовку к испытаниям.

Прайс подчеркнул, что пуски баллистических ракет являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, а также добавил, что они представляют угрозу для соседей КНДР и мира в целом.

Тем не менее представитель США подтвердил приверженность Вашингтона диалогу с Северной Кореей.

«Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призываем их к диалогу», — заявил Прайс.