Рим, 7 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 июня прибыла с официальным визитом в Италию. Об этом сообщает грузинского «Общественное телевидение».

(сс) gipajournos Саломе Зурабишвили

По данным журналистов, официальная встреча грузинского президента проходила в Квиринальском дворце в Риме. В церемонии принимал участие почетный караул. Зурабишвили встретил президент Италии Серджо Маттарелла.

Сообщается, что программой визита предусмотрена закрытая встреча руководителей двух республики. После этого они проведут совместную пресс-конференцию.

Стоит отметить, ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти страны в рамках евроинтеграции «работают» с теми странами, которые выступают против расширения Евросоюза.