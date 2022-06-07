Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Амбассадоры российской соцсети Yappy (входит в «Газпром-медиа холдинг») выступят на XXV Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15- 18 июня. Как сообщили в пресс-службе социальной сети, Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Алексей Савко и Александр Зарубин расскажут о последних тенденциях медиапотребления и перспективах развития российской блогосферы.

Выступление амбассадоров Yappy состоится в рамках основной деловой программы на площадке форума. Кроме того, Анна Хилькевич и Анатолий Цой примут участие в специальной юношеской секции «ПМЭФ. Юниор», где поделятся с талантливыми подростками перспективами развития блогосферы. Также спикеры расскажут о современных инструментах для работы с контентом в условиях трансформации модели медиапотребления в социальных сетях.

На протяжении всего мероприятия будет работать специальный стенд Yappy, где гости и участники мероприятия смогут присоединиться к дискуссиям с участием блогеров и задать им дополнительные вопросы.

«ПМЭФ — уникальное мероприятие, где есть возможность выстроить открытый диалог с бизнесом и партнерами и обсудить вопросы стратегического развития соцсетей и блогосферы в России, — считает генеральный директор Yappy Данила Овчаров. — Наша задача — создать инструменты для развития новых форматов объединения и взаимодействия инфлюенсеров из разных сфер и стран. Всего за полгода к нашей видеоплатформе присоединились пользователи из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, и на сегодня месячная аудитория приложения составляет более 3 млн человек, а количество загруженных роликов — уже свыше 1,5 млн единиц».

Приложение Yappy — российский цифровой продукт с поддержкой современных технологий для просмотра, создания и продвижения контента в формате коротких вертикальных видеороликов. Приложение было запущено 29 ноября 2021 года и сегодня доступно для скачивания в Google Play, AppGallery от Huawei и в российском AppStore. Ранее в течение 7 месяцев более 1500 блогеров участвовали в бета-тестировании и запуске Yappy. Среди них — Анна Хилькевич, Алексей Савко, Александр Зарубин, Анатолий Цой и другие звезды.