Черноземельский район, Калмыкия, , 14:31 — REGNUM В Калмыкии под следствие попал депутат собрания Кумского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 7 июня.

Пустой кошелек

В ходе надзорной проверки выяснилось, что с января по апрель 2022 года народный избранник, являясь директором МУП «им. С. М. Буденного», более двух месяцев не выплачивал 12 сотрудникам зарплату. Депутат накопил долг перед работниками в размере более 500 тыс. рублей. При этом возможность рассчитаться с людьми у него была.

Возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.