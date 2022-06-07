Ярославль, , 14:30 — REGNUM В Ярославской области клубам, кафе и ресторанам разрешили работать в ночное время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу Ярославской области.

Кафе в Ярославле Михаил Евраев

Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь данная ограничительная мера отменяется.

«Эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе отменили масочный режим как обязательный. Сейчас совместно с Роспотребнадзором приняли решение убрать ограничения для предпринимателей. Теперь ночные клубы, рестораны и другие заведения с ночным режимом могут продолжать работу, как и раньше, с 23 часов до 6 утра», — сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Ночная жизнь для ярославских кафе и ресторанов возобновляется со среды 8 июня.

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