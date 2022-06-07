Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло 7 июня в первом чтении поправки к законопроекту о поддержке некоммерческих организаций. Они дают право исполнительной власти города поддержать НКО, которые ведут свою работу не только в Петербурге, но и за его пределами.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как считают СМИ, это сделано для того, чтобы иметь возможность через НКО помочь городу-побратиму Мариуполю в ДНР. Так, по данным издания «Фонтанка», документ разработан, чтобы дать возможность проводить бюджетные средства на восстановление Мариуполя, с которым 1 июня Петербург заключил договор о побратимских отношениях.

Кроме того, в число НКО, которые смогут получить поддержку Смольного, добавляются те, которые заняты в сфере транспорта, ЖКХ и строительства.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил отправить в Минюст документы на перерегистрацию «Фонда Победа», связав это с помощью Мариуполю.

«Мы уже подали заявку в Минюст — перерегистрируем Фонд победы, который вместе с правительством Петербурга будет заниматься возрождением города», — сказал Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга откроют представительство в городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика), с руководством которого подписан договор о побратимских отношениях.