Москва, , 14:29 — REGNUM Доходы российских граждан должны расти, у бизнеса должны появляться дополнительные кредитные средства. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 июня на совещании по вопросам экономики.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вновь хотел бы подчеркнуть: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание правительства и Центробанка на динамику кредитования бизнеса и выдачи ипотеки. В настоящее время темпы кредитования сократились, хотя ключевая ставка была снижена, а программы государственной поддержки кредитования начали работать.

Нужно отдельно остановиться на том, как сделать эти меры более эффективными, подчеркнул президент.

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