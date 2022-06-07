Донецк, 7 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 14:10 боевики открыли огонь по Петровскому району донецкой столицы. С позиций в Красногоровке выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике.