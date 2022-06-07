Нальчик, , 14:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 8 июня стартует международный кинофестиваль, посвященный 100-летнему юбилею республики. В нем будут участвовать 12 кинолент, представленных кинематографистами из пяти стран, в том числе России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

Дом правительства КБР. Нальчик Nalchick

К кинопоказам представлены несколько художественных фильмов и документальные ленты. Так, зрители смогут увидеть киргизскую притчу «Дорога в Эдем», белорусскую мелодраму «Мишень», режиссерский дебют известного актера Андрея Носкова «Клоун — это я». К 110-летию российской анимации в программу также включен специальный показ мультфильмов студии «Союзмультфильм».

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с известными российскими актерами, в том числе Светланой Немоляевой, Александром Пашутиным, Юрием Черновым, Светланой Тома и другими.