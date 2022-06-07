Новосибирск, 7 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области погибшие ели у здания правительства региона заменят на липы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

«Ели, высаженные вдоль главного фасада здания правительства региона по адресу Красный проспект, 18, погибли или находятся в «усыхающем» состоянии, — говорится в сообщении. — Специалистами Центра защиты леса Новосибирской области по итогам обследования насаждений было выдано заключение, что причиной такого состояния деревьев являются неблагоприятные городские условия — повышенная запыленность, загазованность, световой режим, а также зараженность большой еловой ложнощитовкой, что делает пересадку их в более благоприятные условия, например, на лесные участки, невозможной».

Хвойные деревья заменят на лиственные — липы мелколистные или сердцевидные.