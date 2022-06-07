Херсон, 7 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Взрыв в кафе в центре Херсона, которое находится около администрации города, мог произойти из-за заложенного там взрывного устройства. Об этом 7 июня сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов.

«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», — сказал он.

При этом замглавы военно-гражданской администрации региона отметил, что кафе, в котором прогремел взрыв — это очень популярное у местной элиты заведение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в кафе, которое находится в центре Херсона неподалеку от здания городской администрации, прогремел взрыв.