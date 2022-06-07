Москва, , 14:22 — REGNUM Российские власти уже определили порядок антикризисных мер поддержки промышленности, теперь их нужно эффективно реализовать. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия. Договорились о конкретных мерах поддержки в дальнейших условиях», — заявил Путин.

«Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств», — указал он.

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