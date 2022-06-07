Село Шипуново, Алтайский край, , 14:22 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 7 июня известило об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении бывшего главного специалиста по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Шипуновского района.

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По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемая частями получала от опекунов взятки в виде денег, а также ювелирных изделий. Взятки предназначались за беспрепятственное принятие должностным лицом отчетов о хранении и использовании имущества подопечных без контроля полноты и целевого использования опекунами денежных средств, представленных в виде пенсии по потере кормильца и зачисляемой на универсальные счета опекаемых. Всего следствием доказано шесть эпизодов получения взяток на общую сумму более 400 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Однако совокупностью собранных следствием доказательств удалось установить причастность бывшей чиновницы к противоправным деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Шипуновского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2022 года СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жестокого опекуна, истязавшего приёмных детей: речь идёт о 42-летней жительнице Крутихинского района.

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