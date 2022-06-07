Уфа, , 14:24 — REGNUM Свыше 800 млн рублей бюджетных средств было направлено за два года в Башкирии на создание и развитие индустриальных парков. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Индустриальный парк «Масловский» Govvrn.ru

Сообщается, что поддержка управляющих компаний индустриальных и агропромышленных парков осуществляется в рамках реализации проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что на эти цели за два года было направлено около 804 млн рублей, в том числе свыше 755 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Сообщается, что с 2020 по 2022 годы господдержку получили управляющие компании индустриальных парков «Нижегородский», «Уфимский», агропромышленного парка «Центр Агротехнологий».

Сообщается, что бюджетные средства были направлены на финансовое обеспечение некоторых затрат управляющих компаний по развитию технологических площадок индустриальных парков, включая расходы на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, оснащение оборудованием, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства и сетям водоснабжения.