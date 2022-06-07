Москва, 7 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В России необходимо обеспечить рост доходов граждан, а также дополнительную ликвидность бизнеса. Об этом 7 июня в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Pixabay.com Рост дохода

«Вновь хотел бы подчеркнуть: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — указал глава государства.

Российский лидер также призвал Центральный банк и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса и выдачу ипотеки. По словам Путина, их темпы сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и запуск программы господдержки.

«Давайте сегодня отдельно остановимся на том, как повысить эффективность этих мер», — предложил президент.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан России должны вырасти по меньшей мере на 2,5%. Он подчеркнул, что такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить.

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Добавим, что, по данным Росстата, за 2021 год реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%.

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