Джакарта, , 14:19 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 518 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 7 июня в Индонезии выявили 6 057 660 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 350 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 897 372 человека.

В период с 6 по 7 июня от COVID-19 умерли два человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 624 жителей Индонезии.

В стране зафиксировано 3664 активных случаев COVID-19.