В Индонезии за сутки выявили 518 случаев заражения коронавирусом
Джакарта, 7 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 518 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
По состоянию на 7 июня в Индонезии выявили 6 057 660 носителей коронавируса.
Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 350 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 897 372 человека.
В период с 6 по 7 июня от COVID-19 умерли два человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 624 жителей Индонезии.
В стране зафиксировано 3664 активных случаев COVID-19.