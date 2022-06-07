Новосибирск, , 14:20 — REGNUM В Новосибирской области жара в мае поспособствовала увеличению количества происшествий на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пляж (сс) Aleksander Kaasik

«Если говорить о самых частых причинах несчастных случаев на воде, то по статистике за последние шесть лет больше половины происшествий — это одиночное купание, четверть — в необорудованных для отдыха местах, — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах новосибирского управления МЧС России Юрий Карпов. — В Новосибирской области недостаточное количество пляжей. Более 13 тысяч водоемов, 2,8 миллиона жителей региона и всего лишь десять пляжей с открытым доступом вне детских оздоровительных лагерей и баз отдыха».

По данным ведомства, с мая произошло уже 13 происшествий на новосибирских водоёмах с гибелью людей. В пяти случаях погибли дети, оставленные без присмотра взрослых.