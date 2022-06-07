Москва, 7 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Точечными и массированными ударами вооруженных сил в ДНР недавно были одномоментно уничтожены около 700 украинских солдат. Об этом 7 июня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, разведке удалось выявить место скопления украинских войск, которые, видимо, готовились к активным действиям. Благодаря слаженной работе подразделений эту группировку войск удалось уничтожить. Ликвидация украинских солдат производилась артиллерией, авиацией, а также тяжелыми огнеметными системами.

«Противник понёс потери убитыми порядка 700 человек. И после этого начался сильный обстрел жилых кварталов Донецка, от злобы видимо», — сказал Басурин.