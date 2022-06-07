Париж, , 14:19 — REGNUM Россия только обогатится от продажи нефти другим странам, эмбарго на поставки в Европу — это глупость. Об этом 7 июня заявила бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что прекращение поставок нефти из России в Европу приведёт к увеличению цен, вследствие чего Россия ещё больше обогатится от продажи нефти другим странам.

По ее словам, запрет на нефть и возможное эмбарго на газ из России будут иметь серьёзные последствия для французских граждан.

Ранее ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает постепенное частичное введение эмбарго на импорт нефти.

Читайте также: Медведев заявил, что в ЕС сами найдут обход нефтяного эмбарго