Астана, 7 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Урожай зерновых в Казахстане в этом году ожидается на среднем для страны уровне. Об этом 7 июня сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев на заседании.

Cap.ru Урожай зерновых

«Все факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объёмов. Если говорить о пшенице, мы прогнозируем [объём] на уровне 13-13,5 млн тонн», — сказал глава минсельхоза.

Он добавил, что в случае обильных дождей объём собранного урожая может быть на 15% больше, чем годом ранее.

Напомним, в 2021 году в Казахстане намолотили 16,4 млн тонн зерна. Это на 18% меньше, чем в 2020 году, и на 6% меньше, чем в 2019-м. Потребность страны в зерне около 8 млн тонн в год.