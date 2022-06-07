Москва, 7 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по совершенствованию механизмов защиты и поощрения капиталовложений. Сегодня это важно, для поддержки экономики, тем более, что успешный прецедент позитивного влияния правовых механизмов на инвестиционный климат в России уже имеется, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Анна Красноперова Инвестиции

«Так, весной 2020 года был принят Закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений», целью которого стала поддержка российской экономики во время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений для бизнеса.

Принятый закон, как оказалось впоследствии, стал одним из факторов, которые не позволили допустить сильный спад инвестиций в основной капитал в 2020 году (напомним, что, по данным Росстата, в 2020 году инвестиции в основной капитал снизились, но лишь на незначительные 0,5%).

А уже в 2021 году объём инвестиций в основной капитал в России увеличился на 7,7%. Для сравнения: более высокие темпы роста инвестиций в основные фонды в России наблюдались только в 2011 году.

То есть можно сказать, что закон сработал, да и раньше было понятно, что отсутствие институциональных реформ, торможение полезных инициатив частного бизнеса со стороны бюрократических структур, особенно в регионах, очень сильно мешало увеличению инвестиций в России.

Хотя, конечно, влияния на рост инвестиций растущих цен на нефть в 2021 году и выздоровления экономики после пандемии коронавируса и связанного с ней спада ВВП (то есть эффекта низкой базы) никто не отменял.

На сегодняшний день одним из новых и фактически революционных механизмов совершенствования поощрения капиталовложений может быть промышленная ипотека, предусматривающее льготные кредиты для бизнеса, включая МСП, по ставке 5% годовых.

Несмотря на все подводные камни, связанные с низкой ставкой и относительно лёгкой доступностью кредитов (например, увеличение в будущем просрочки по кредитам), промышленная ипотека позволит российскому бизнесу решить, например, очень важные задачи обеспечения производственного сектора компонентами и комплектующими отечественного производства взамен импорта.

В том числе, благодаря совершенствованию механизмов поощрения капиталовложений мы увидим, скорее всего, в 2023–2024 гг, рост инвестиций в основной капитал, возможно, на 5-8% в год.

По итогам 2022 года, скорее всего, инвестиции могут показать спад в 1-2%, но более существенного спада не ожидаеся, хотя бы потому, что уже начали действовать благоприятные для реального сектора экономики институциональные изменения», — пояснила эксперт.

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