Москва, 7 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Массированные удары украинской артиллерии по жилым кварталам Донецка являются местью Киева за его неудачи в бою. Об этом 7 июня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Нами было нанесено огневое поражение мест скопления живой силы противника», — сказал Басурин.

По его словам, на следующий же день после этого удара, который уничтожил значительное количество живой силы и техники киевского режима, украинские боевики начали массировано обстреливать Донецк из артиллерии.