Бейрут, , 15:02 — REGNUM Специальный посланник США прибудет в Бейрут для организации переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морских границ. Об этом 7 июня сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра Ливана Наджиба Микати.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, посредничество США будет в первую очередь направлено на решение приграничного спора в районе газового месторождения «Кариш».

»Было принято решение пригласить американского посредника Амоса Хохштейна приехать в Бейрут для обсуждения вопроса о завершении переговоров по демаркации южных морских границ и работе над их прекращением как как можно скорее, чтобы предотвратить любую эскалацию, которая может нарушить стабильность в регионе», — заявили в пресс-службе Микати.