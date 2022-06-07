Бейрут, 7 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Специальный посланник США прибудет в Бейрут для организации переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морских границ. Об этом 7 июня сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра Ливана Наджиба Микати.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По последним данным, посредничество США будет в первую очередь направлено на решение приграничного спора в районе газового месторождения «Кариш».

»Было принято решение пригласить американского посредника Амоса Хохштейна приехать в Бейрут для обсуждения вопроса о завершении переговоров по демаркации южных морских границ и работе над их прекращением как как можно скорее, чтобы предотвратить любую эскалацию, которая может нарушить стабильность в регионе», — заявили в пресс-службе Микати.