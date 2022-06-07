Буйнакск, Дагестан, , 14:13 — REGNUM Одна из улиц дагестанского города Буйнакска будет названа в честь великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. В его биографии есть эпизоды, связанные с этим городом, кроме того, он является почетным жителем города Буйнакска.

Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва Инга Юмашева

«Ранние годы великого поэта Расула Гамзатова тесно связаны с нашим городом. Он учился в Аварском педагогическом училище, которое сегодня названо его именем и имеет статус республиканского. И в последующие годы, уже будучи руководителем Союза писателей Дагестана и будучи удостоен высокого звания Героя Социалистического труда и лауреата многочисленных премий, он при первой же возможности, к величайшей радости учащихся и педагогического состава старался посетить родное училище», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия дагестанского поэта Расула Гамзатова на государственном уровне. Это стало поводом для обсуждения в мэрии города Буйнакска вопроса о присвоении одной из улиц города имени Расула Гамзатова. Поручение о подготовке постановления дал соответствующим ведомствам мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.