Буйнакск, Дагестан, 7 июня 2022, 14:13 — REGNUM Одна из улиц дагестанского города Буйнакска будет названа в честь великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. В его биографии есть эпизоды, связанные с этим городом, кроме того, он является почетным жителем города Буйнакска.

Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва
Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва
Инга Юмашева

«Ранние годы великого поэта Расула Гамзатова тесно связаны с нашим городом. Он учился в Аварском педагогическом училище, которое сегодня названо его именем и имеет статус республиканского. И в последующие годы, уже будучи руководителем Союза писателей Дагестана и будучи удостоен высокого звания Героя Социалистического труда и лауреата многочисленных премий, он при первой же возможности, к величайшей радости учащихся и педагогического состава старался посетить родное училище», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия дагестанского поэта Расула Гамзатова на государственном уровне. Это стало поводом для обсуждения в мэрии города Буйнакска вопроса о присвоении одной из улиц города имени Расула Гамзатова. Поручение о подготовке постановления дал соответствующим ведомствам мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.