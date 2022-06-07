Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, согласно которому дети в возрасте до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Принятие закона станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. В настоящее время только в 48 субъектах РФ предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет, им предоставляется скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.

В настоящее время бесплатно ездят на электричках дети в возрасте до пяти лет.

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