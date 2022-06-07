Сыктывкар, , 14:12 — REGNUM В Сыктывкаре на грантовые средства установили информационные стенды, рассказывающие об истории города, с орфографическими ошибками, сообщает телеканал «Юрган».

Двойка Цитата из м/ф «Остров ошибок». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1955. СССР

На стендах, которые появились на улицах Сыктывкара благодаря проекту «Остановка — культурный код столицы», фигурируют многочисленные опечатки и ошибки: «Сыктвкар», «архетиктуры», «история приосхождения» и так далее.

В городской мэрии, которая реализовала данный проект, заявили, что содержание стендов согласовывается с историками и специалистами музеев, но не с филологами. В ближайшее время стенды обещали заменить.

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