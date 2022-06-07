Кемерово, 7 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В родильном доме кузбасского Анжеро-Судженска накануне, 6 июня, на свет появился малыш, который стал полным тёзкой Александра Пушкина. Об этом сообщил глава города Александр Рыбалко.

Младенец с мамой

«Удивительно то, что ребёнок, рождённый в Пушкинский день России, стал полным тёзкой великого русского поэта. Малыша зовут Александр Сергеевич Пушкин», — написал Рыбалко в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что новорождённый с матерью находятся в родильном отделении, поэтому спросить у женщины о деталях такого совпадения пока не представляется возможным.