Москва, 7 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, позволяющий расширить сферу применения механизма публично-частного партнерства, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Можно будет привлечь бизнес к строительству приютов для животных, в частности, бездомных собак.

«Совершенно очевидно, появление бродячих животных произошло из‑за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдет — не будет животных, брошенных бездушными владельцами», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Частных приютов для животных, владельцами которых сейчас могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, явно недостаточно, указал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).