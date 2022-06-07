Боржоми, Грузия, 7 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Сотрудники заводов «Боржоми» в Грузии, которые вышли на акцию протеста, 7 июня забросали яйцами сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест

Активисты более недели назад объявили забастовку, а 6 июня заблокировали входы на предприятии, остановив производство. Правоохранители призывали протестующих прекратить препятствовать работе заводов.

Сообщается, что сотрудники полиции попытались разблокировать дорогу для транспорта. В ответ на это бастующие забросали их яйцами. Правоохранители не добились цели.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций, так как 60% акций принадлежат российскому консорциуму «Алфа-групп». Консорциум предложил грузинскому правительству часть акций на сумму $100 млн, чтобы вывести предприятие из-под санкций. Пока заводы работают только на внутренний рынок и сотрудникам задерживают зарплату, кроме того, 49 протестующих были уволены.