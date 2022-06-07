Барселона, Испания, , 14:09 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» хочет ввести потолок зарплат для игроков команды. Об этом 7 июня сообщает AS.

ФК Барселона Agentbarcelona.com

По информации издания, президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с предложением ограничить доходы футболистов команды. Он считает, что игроки не должны зарабатывать более €10 млн в год.

Отмечается, что футболисты «Барселоны» согласны с этим предложением президента клуба.

Читайте также: Ди Мария рассчитывает бесплатно перейти в «Барселону»