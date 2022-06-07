Ижевск, , 14:07 — REGNUM На заседании сорок первой сессии Госсовета Удмуртии шестого созыва глава республики Александр Бречалов вручил нагрудный знак и специальную ленту Почётного гражданина Удмуртии председателю регионального парламента Владимиру Невоструеву. Соответствующий указ был подписан 6 июня.

Владимир Невоструев и Александр Бречалов пресс-служба Госсовета Удмуртии

«Хочу поблагодарить Владимира Петровича Невоструева за чёткую, высокую организацию деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики, взаимодействие Госсовета с правительством, с муниципальными районами и городами, с людьми, за нашу совместную работу, за искреннее отношение к делу, личное общение», — сказал глава региона.

Невоструев поблагодарил Бречалова за высокую оценку своей работы и отметил, что произошедшие в республике позитивные изменения — результат командной работы.

ИА REGNUM напоминает, Невоструев работал в Госсовете республики с 2008 года, тогда он был назначен зампредом парламента — главой постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, после избрания в 2012 году сохранил ту же должность. С сентября 2013 года стал председателем Госсовета и оставался на этом посту до сентября 2017 года. В шестом созыве сначала занимал пост вице-спикера, а с апреля 2020 года вновь стал председателем Госсовета Удмуртии.