Барнаул, 7 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Заявки на обучение по национальному проекту «Демография» подали почти тысяча жителей Барнаула, 130 из них уже приступили к занятиям. Как отметили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, более 40 участников осваивают компетенции в сфере IT-технологий. Также популярностью пользуются программы по бухгалтерскому учету, ландшафтному дизайну, юриспруденции, логопедии, специальности педагогического профиля, а также «государственное и муниципальное управление» и «кадровое администрирование».

Рабочая профессия. Советская фотография

«Участниками проекта могут стать люди предпенсионного возраста в возрасте 50+, женщины в декрете, безработные мамы дошкольников и молодежь до 35 лет. Участие в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» должно способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда, последующему трудоустройству или сохранению рабочего места», — пояснила начальник отдела профессионального обучения и развития компетенций кадрового центра «Работа России» в Барнауле Любовь Кошелева.

Своим опытом участия в программе поделилась Олеся Акулова: «Я узнала о программе профобучения благодаря информационной рассылке службы занятости. И сразу же подала заявку. Маме двоих детей (младшему всего шесть лет) непросто найти работу. Выбирала между дизайнером и Product Manager в IT. Но поскольку у меня уже был опыт работы в сфере IT, я все же выбрала последнее. Сейчас удаленно учусь в Томском государственном университете. Очень удобно, что никуда не нужно ехать. И обучение, и экзамены — все будет проходить онлайн. Благодаря полученным знаниям я могу не только найти хорошую работу, но и открыть свое дело, продвигать свой личный бренд».

«В 2 022 году выросло количество образовательных организаций с 93 до 115, подготовлено к реализации 1,2 тыс. образовательных программ. Уже подано 23,5 тыс. заявок от граждан, приступили к обучению 4,1 тысячи человек», — отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

В 2 021 году благодаря совместным усилиям Алтайскому краю удалось восстановить рынок труда региона до допандемийного уровня. Свой профессиональный уровень благодаря национальному проекту «Демография» повысили 2,2 тысячи жителей региона.

«Сегодня мы сталкиваемся с новыми реалиями, вызовами во всех сферах жизни, оперативные и профессиональные действия социальных партнеров помогут поддержать занятость, адаптироваться к изменившимся условиям людям и бизнесу», — считает начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография» граждане России могут пройти переобучение. Речь идет о таких категориях населения, как безработные, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, и молодые люди до 35 лет.