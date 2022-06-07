Файзабад, Афганистан, 7 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан автомобиль, в котором находился маулави Кефаятулла, начальник штаба 5-го батальона пехотной бригады 219-й дивизии, съехал с дороги. В результате маулави Кафаятулла и двое других пассажиров были ранены, а один из его детей погиб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Моазуддин Ахмади, директор отдела информации и культуры Бадахшана, сообщил, что ДТП произошло вечером 6 июня в уезде Яфтали-Суфла.

По словам Ахмади, причиной аварии стала разбитая дорога и ошибка водителя.