История вопроса

Аварии на электросетях — нарушение нормального режима работы электрических сетей — чаще всего происходят из-за таких погодных явлений, как сильный ветер, снегопад, град и землетрясение. Результатом подобных происшествий становятся отключения электричества у потребителей. Из-за сильной зависимости современных городов от электроснабжения, аварии на электросетях часто сопровождаются другими инцидентами, к примеру, дорожно-транспортными происшествиями из-за нарушения в работе светофоров и отсутствия освещения. Аварии на электросетях и в энергосистеме в целом нередко называют блэкаут.



