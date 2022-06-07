Екатеринбург, 7 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за непогоды тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Свердловские энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в дома 11,5 тыс. потребителей. Отключения произошли в Первоуральске, Белоярском районе, Среднеуральске, Каменске-Уральском, Серовскком городском округе и Горном Щите.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер отмечается в регионе 7 июня. Непогода возможна и 8 июня.