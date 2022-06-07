Москва, 7 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Рост цен со второй половины мая в России остановился. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция на нулевой отметке», — заявил Путин.

«Но мы должны иметь в виду — здесь есть и плюсы, есть, как в народе говорят, и засада. Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — указал он.