Нальчик, , 14:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в результате сильных ливней на участок дороги между населенными пунктами Нижний Чегем и Хушто-Сырт 6 июня сошел сель. Была частично повреждена дорога, её перекрыли для восстановительных работ, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Разрушенная селем дорога Телеграм-канал минтранса КБР

«В результате была частично перекрыта проезжая часть автодороги, незначительно размыты откосы земельного полотна и повреждены водопропускные трубы. Жертв и пострадавших не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Для расчистки дорожного полотна от селевых наносов была направлен бригада со специализированной дорожной техникой. Проезд по дороге был восстановлен к вечеру того же дня. Судя по фотографиям ведомства с места события, потребуется время для восстановления трассы в первоначальном виде.