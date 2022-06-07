Рязанская область, 7 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Многочисленные травмы во время покоса трактором обочины дороги получила 58-летняя жительница села Марчуки-2 в Рязанской области.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скошенная трава

По предварительным данным, днём 4 июня женщина оказалась в зоне скашивания травы. От роторного триммера, установленного на тракторе, она получила множественные травмы, в том числе травматическую ампутацию правой стопы. Пострадавшую госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр, где вечером того же дня пенсионерка скончалась.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, цитирует 7 июня следователя по особо важным делам Скопинского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Илью Степанова издательство «Пресса».