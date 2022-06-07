Москва, 7 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. На фоне военной специальной операции Госдума во втором, основном чтении и сразу в третьем чтении приняла закон об оказании первой помощи военнослужащим в условиях военного времени, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Речь идет об использовании индивидуальных средств медицинской защиты и комплектно-табельном оснащении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, порядок ее оказания, в том числе стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества, и программы подготовки военнослужащих и медицинских специалистов воинских частей (учреждений, подразделений) по проведению мероприятий по оказанию первой помощи разрабатываются и утверждаются Министерством обороны РФ.

Согласно документу, первая помощь военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны до оказания им медицинской помощи оказывается медицинскими специалистами воинской части (учреждения, подразделения), а также военнослужащими в виде само‑ и взаимопомощи.

Медиков не оказывается рядом при ранении, принятие закона позволит сохранить жизни, отметили в Госдуме.