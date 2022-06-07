Багдад, , 14:05 — REGNUM Полиция Ирака начала разгон массовых беспорядков в районе Аль-Алави в центре Багдада. Об этом 7 июня сообщает Al-Sumaria.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие начали собираться в центре города в полдень 7 июня. Демонстранты требовали от правительства принятия закона о поддержке беднейших слоёв населения страны.

Стянутые в район инцидента подразделения полиции применили по демонстрантам слезоточивый газ и резиновые пули. По данным журналистов, в ходе столкновений пострадали четыре человека.

Демонстранты возводят баррикады и закидывают силовиков камнями.