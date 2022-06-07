Джакарта, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз выразил готовность принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали в ноябре 2022 года, сообщает Antara.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

«Я подтверждаю президенту Индонезии Джоко Видодо, что я буду присутствовать на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года», — заявил премьер-министр Австралии после двусторонней встречи с президентом Индонезии.

Премьер-министр подчеркнул, что встреча G20 имеет решающее значение в условиях нынешней глобальной экономической неопределенности.

«Я буду работать с президентом Джоко Видодо, чтобы способствовать успеху саммита G20 в Индонезии», — заявил премьер-министр Австралии.

Альбаниз выразил уверенность в том, что Индонезия войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой двадцатки» договорились о создании резервного фонда для борьбы с возникающими пандемиями.

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