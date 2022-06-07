София, 7 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Сотни сотрудников крупнейшего болгарского коммунального предприятия «Топлофикация» собрались у здания муниципалитета столицы Болгарии Софии с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда в соответствующей отрасли. Об этом 7 июня сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Зимой будете мерзнуть!» и «Обратите на нас внимание!». При этом полиция не предпринимает мер для разгона несанкционированного мероприятия.

Предполагается, что 7 июня во второй половине дня активисты протестного движения проведут марш в центре Софии.

Напомним, в настоящее время основные предприятия ХКХ Болгарии переживают тяжелейший кризис. В ряде регионов из-за инфляции и отсутствия средств уволены до 30% коммунальщиков.