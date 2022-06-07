Москва, 7 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Россия может изучить вопрос о возобновлении авиарейсов на Шри-Ланку в случае получения ею весомых заверений в том, что ситуация с задержанием российских самолетов не повторится. Об этом 7 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ответ на вопрос о том, получали ли в Кремле обращение бывшего главы Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой о пересмотре решение о прекращении рейсов компании «Аэрофлот» в страну, Песков ответил отрицательно.

«Для того, чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом «Аэрофлота», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на Шри-Ланке был задержан пассажирский лайнер Airbus A330 российских авиалиний во время вылета в международном аэропорту Бандаранаике в Коломбо. Позднее в МИД РФ был вызван посол Шир-Ланке, которому был заявлен протест по поводу этого инцидента.