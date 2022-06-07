Донецк, 7 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский и Донецк. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:05 с позиций в населённом пункте Кодема нанесён удар по Гольмовскому. Боевики выпустили три снаряда калибра 203 мм.

В 12:10 из Георгиевки обстрелян Петровский район Донецка. Выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.