Артиллерия ВСУ обстреляла Гольмовский и Донецк в ДНР
Донецк, 7 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский и Донецк. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия ВСУ
В 12:05 с позиций в населённом пункте Кодема нанесён удар по Гольмовскому. Боевики выпустили три снаряда калибра 203 мм.
В 12:10 из Георгиевки обстрелян Петровский район Донецка. Выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.