Екатеринбург, 7 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 июня госпитализированы 100 пациентов с COVID-19. Днём ранее показатель составлял всего три случая госпитализации, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 138 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 432 786 человек.

За 6 июня в области обнаружили 109 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов по причине коронавирусной инфекции за последние сутки не зафиксировано.